Trabalhando em home office, homem decide fazer viagem surpresa e é pego no pulo

Um homem pediu aos chefes para trabalhar em home office e decidiu, secretamente, fazer uma viagem. O problema apareceu quando ele recebeu uma mensagem do chefe.

O plano do britânico Mr. Brotein tinha tudo para dar certo, exceto o fato do patrão avisá-lo, enquanto embarcava, que haveria uma reunião em ’30 minutos’.

A convocação surpresa deixou o trabalhador desesperado, já que o sinal de rede iria acabar em minutos, quando o avião decolasse.

A única coisa que ele conseguiu pensar em fazer foi gravar um vídeo da situação para postar no TikTok. Na legenda, Mr Brotein comentou “como posso me explicar? Problemas com o wi-fi”.

Nos comentários, internautas do mundo inteiro se divertiram com a cena e disseram que ele deveria tentar inventar uma nova desculpa para enrolar os superiores.

“É como se eles pudessem farejar quando você não está no escritório”, disse uma mulher. “Melhor colocar um fundo falso e fingir naturalidade”, ponderou outra.