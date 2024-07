O jeito certo de fritar ovo: assim não gruda nem espirra óleo

Técnica inteligente e certeira bombou nas redes sociais e agora todo mundo só quer preparar o alimento dessa forma

Magno Oliver - 25 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Adilsom Figueiredo)

Preparar um simples ovo frito pode até parecer uma tarefa fácil, mas para algumas pessoas, isso é para lá de complicado de se conseguir executar.

Assim, muitas vezes os cozinheiros perdem o ponto do óleo, deixam o ovo grudar na panela ou mesmo na colher, sem falar da grande sujeira que fica a cozinha e o fogão.

Pensando nisso, um novo truque para preparar o alimento viralizou nas redes sociais e bombou muito entre os internautas. Vem conferir essa nova receita!

O canal no YouTube do @adilsonfigueira divulgou uma técnica digna de chef de restaurante para fritar o ovo – que não usa nem muito óleo de soja, nem muito azeite.

Itens que você vai precisar:

– 1 frigideira;

– Algumas pitadas de sal;

– 1 fio de azeite;

– 1 ovo.

Como preparar o ovo sem grudar?

O truque consiste no preparo inicial da frigideira para fritar o ovo. Adilson coloca algumas pitadas de sal na panela, coloca um fio de azeite e liga o fogo para dar uma esquentada.

Em seguida, ele deixa o azeite percorrer toda a panela para que as bordas fiquem todas untadas e já com o sal. E agora é o pulo do gato.

Na gravação, ele coloca o ovo na frigideira e apresenta aos seguidores o truque diferenciado.

Em seguida, ele espera as claras tomarem forma e depois, com o cabo da frigideira, vai mostrando que o ovo fica solto lá dentro, não gruda e nem quebra.

Depois disso, ele tampa e espera por 3 minutos até a mágica acontecer. Ela ainda destaca que para atingir o ponto de gema mole, devemos deixar por 3 minutos. Para uma gema mais dura, basta deixar por uns 5 minutos.

Por fim, depois desse processo o ovo está prontinho, frito com pouquinho óleo e bem saudável. A receita não demora muito e fica tudo pronto rapidinho!

Confira o vídeo completo da receita de ovo frito sem óleo:

