Feirão de imóveis promete abrir oportunidades em Anápolis

Anápolis vai receber, em novembro, mais uma edição do Feirão de Imóveis Expo Sinduscon. O evento, lançado na quarta-feira (19), na Associação Comercial e Industrial (Acia).

Estandes de negócios de várias incorporadoras, imobiliárias e construtoras estarão presentes para atender os interessados no mercado imobiliário da cidade.

Haverá atendimento especial da Caixa Econômica Federal, salão de produtos e serviços, shows culturais, espaço kids, festival de food trucks, exposição de carros antigos e salão de arte e artesanato.

O evento tem data marcada para acontecer dos dias 25 a 27 de novembro, na Câmara Municipal, no Bairro Jundiaí. Na ocasião, também será realizado o 1º Seminário Técnico da Indústria da Construção.

Dentre os objetivos do evento estão dar visibilidade para a produção local e para as empresas do setor, reforçar a marca juntamente com os consumidores, alavancar as vendas e aquecer a economia, trocar experiências com outros empresários, acessar novas tecnologias, assim como trazer oportunidade para a criação de um ambiente de negócios.

O público alvo abrange empresários, comerciantes, consumidores interessados no setor de imóveis, móveis, decoração e produtos do setor da indústria da construção.

Além disso, as portas também estarão abertas para estudantes, professores, comunicadores e formadores de opinião que possuam interesse em aprender mais sobre o ramo da construção, imobiliário, mobiliário e de tecnologia.

Horários de funcionamento: