Motorista de app revela o que é “B” e quem dá mais cantadas no Uber

Um motorista da plataforma Uber postou um reels no Instagram respondendo um questionamento de um seguidor anônimo e na oportunidade acabou explicando sobre os assédios e códigos dos passageiros.

De acordo com Lucas, os clientes que mais flertam com ele são do gênero masculino e não poupam esforços nas cantadas.

O profissional explicou sobre o “B” – um código criado por passageiros para perguntar se podem pagar a corrida com atos libidinosos.

Lucas diz que o motorista que entrar no aplicativo acreditando que fará sucesso com mulheres, ficará muito desiludido, pois a maioria dos flertes, realmente só partem de homens.

O discurso revoltado do jovem viralizou e milhares de internautas comentaram a situação e até riram do caso.

“Já recebi cada proposta de passageiros que se eu contar ninguém acredita. Quem dera se fosse a mulherada que desse em cima”, brincou um.

Veja