Sem capacete e na contramão, adolescente morre ao bater em semáforo em Goiânia

Um adolescente de 16 anos, que estava pilotando uma moto Honda BIZ, por volta das 4h desta quinta-feira (20), pela Avenida dos Ypês, localizada no Recanto dos Bosques, em Goiânia, morreu ao bater em uma estrutura semafórica.

Conforme a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), ele conduzia a motoneta sem capacete, e ainda trafegava na contramão da avenida. A faixa utilizada era a exclusiva do BRT.

Por motivos que ainda serão apurados, ele perdeu o controle da direção do veículo, saiu pelo lado direito, chocou com a calçada e, logo em seguida, com o poste de sustentação semafórica.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, constatando o óbito.

Estiveram presentes também a equipe do Instituto Médico Legal (IML)