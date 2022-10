Encontro acaba em pesadelo após jovem descobrir que namorada escondia segredo

O que era para ser um encontro feliz, para apresentar a namorada aos pais, acabou se tornando um pesadelo e motivo de muita vergonha para um jovem, de 19 anos.

A história foi compartilhada no TikTok e chocou muito os internautas pelo desfecho surpreendente. Segundo o garoto, ela estava há um mês, oficialmente, com a parceira, então acreditou ser um bom momento para apresentá-la.

O problema foi que, quando chegaram na casa dos familiares do jovem, o clima ficou muito tenso e a companheira agiu de forma atípica.

A princípio, acreditou que seria apenas um receio pelo primeiro encontro com os sogros e, como todos se trataram bem no decorrer da noite, não se preocupou com nada.

Ao finalizar o jantar, o novo casal foi embora e a namorada decidiu fazer uma revelação ao parceiro. Foi então que tudo mudou. Ela explicou que já teria se relacionado intimamente com os pais dele, durante uma aventura.

“Ela só disse, sem mais nem menos. No fim do último ano letivo, minha namorada e uma amiga dela fizeram se*o com os meus pais”, relatou o jovem, no vídeo publicado.

O garoto até tentou saber mais, porém, não gostou nada da história e preferiu romper com a moça. Posteriormente, a família confirmou o ocorrido, mostrando as conversas que tiveram em um site de relacionamentos.

Na publicação, o mais recente solteiro concluiu que não sabe quando encontrará com os pais novamente.