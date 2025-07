6 carros mais vendidos no mundo e o motivo por trás da preferência

Os eleitos conquistaram espaço no mercado internacional por três características chaves levantadas pelos consumidores

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal do Eduardo)

Na hora de comprar um carro, a primeira pergunta que vem à cabeça é: quais são os modelos mais vendidos?

Assim, cada um dos escolhidos a seguir conquistou espaço no mercado internacional por critérios técnicos de funcionamento, produção e avaliação dos consumidores.

Outras categorias levadas em consideração foram características específicas, como confiabilidade, tecnologia e eficiência.

E no início de 2025, alguns veículos se destacaram no ranking de vendas mundiais, combinando qualidades que caíram no gosto do consumidor.

1. BYD Qin

Bonito, espaçoso, modelo híbrido plug-in e elétrico, o Qin reuniu cerca de 502.000 unidades vendidas até o início de 2025, tornando-se um caso de sucesso na China e no mundo.

O preço de venda dessa linha está entre US$ 15.300 e US$ 19.100 (cerca de R$ 83.000 a R$ 103.500).

Esse Byd vem equipado com motor de 160 kW, torque de 330 Nm e bateria de 56,6 kWh, oferece até 545 km de autonomia no ciclo CLTC e o bônus de recarga de 30 a 80% em apenas 30 minutos. Eleito pelo público pelo bom sistema de consumo eficiente e manutenção acessível.

2. Toyota RAV4

Espaçosa e líder em SUVs compactos com 1.188 000 unidades entregues em 2024, o RAV4 ganhou por confiabilidade japonesa, opções híbridas, gasolina, tração 4×4 e baixa manutenção, conquistando famílias e empresas.

Assim, essa grandona une tradição de confiabilidade e alto valor de revenda, o que levou a pontuar bem alto no ranking de preferência do consumidor.

3. Ford F‑150

Clássica, porém com um design repaginado. Assim, por detalhes técnicos empatou em vendas com a RAV4 já em fevereiro de 2025, mas continua líder absoluta de vendas na América do Norte, com mais de 595.000 unidades em 2024.

Moderna, robusta, versátil e disponível em versões híbridas, a grandona mantém sua aura imponente de carro robusto graças à alta capacidade de carga e tecnologias de assistência.

4. Honda CR‑V

Queridinho dos brasileiros com mais de 854.000 unidades entregues até março de 2025, o Honda CR-V também pontuou alto no ranking de preferência. Assim, esse SUV compacto traz espaço interno generoso, porta-malas interessante, confiável transmissão CVT e excelente economia de combustível.

Essas qualidades o tornaram favorito entre famílias no mundo inteiro. Consumo eficiente e manutenção acessível. Ganhou pontos com o público pela tradição de confiabilidade e alto valor de revenda.

5. Tesla Model Y

Esse SUV elétrico compacto despontou como líder global em 2024 com mais de 1.185 000 veículos entregues pelas concessionárias. Assim, o preço varia entre US$ 37 000 e US$ 50 000 (cerca de R$ 200.600 a R$ 271.900), autonomia de até 688 km, aceleração de 0–100 km/h em cerca de 5 segundos, sistema OTA e direção semiautônoma.

A linha é um marco tecnológico com infra‑estrutura de recarga global. Ganhou alta pontuação na categoria inovação tecnológica: o Model Y combina performance e softwares avançados de rodagem e segurança.

6. Toyota Hilux

Por fim, a substituta do Camry, a Hilux é a picape média mais vendida do mundo, com mais de 617.000 unidades em dezembro de 2024. Assim, ela é vendida em mercados da Ásia, África, Oriente Médio, Oceania e América Latina atualmente.

Clássica no gosto dos brasileiros, principalmente, é um veículo construído para durar, mesmo com gerações mais antigas.

Os equipamentos da linha vão desde o motor 2.8 L turbodiesel (150 kW/500 Nm), tração 4×4, suspensão robusta, 216 mm de vão livre, capacidade de reboque de 3 500 kg e pára‑choques reforçados. Há versões que incluem sistema mild‑hybrid de 48 V, consumo de até 7,1 L/100 km e preços que partem de US$ 27 730, podendo chegar a US$ 75 310 (R$ 150.300 a R$ 408.200) na versão GR‑Sport 4×4.

Ela reune versatilidade e robustez, pois a Hilux é reconhecida por durabilidade extrema com 500 Nm e 3,5 t de reboque, mostrando alta capacidade para trabalho e lazer. Boa pontuação por consumo eficiente e manutenção acessível.

