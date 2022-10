Vendedora ganha na loteria e a primeira coisa que comprou fez inveja em muita gente

Uma vendedora britânica viralizou ao tornar pública a primeira compra que adquiriu depois de saber que teria tirado a sorte grande na loteria.

Suzy Fenton, de 44 anos, contou que não ficou tão agitada ao ser informada da notícia, pois ainda estava meio cética. No entanto, quando o dinheiro caiu na conta, ela logo decidiu que comemoraria comprar um ar-condicionado.

O prêmio total foi de £ 120 mil (mais de R$ 703 mil), dividido em 12 meses. Ou seja, um ‘salário’ de £ 10 mil por mês.

A motivação para a primeira compra foi devido às altas temperaturas que ocorreram neste ano, no Reino Unido. O investimento custou £ 600.

Entre os planos de Suzy, está também liquidar as dívidas, realizar uma cirurgia ocular a laser e visitar os amigos do Canadá e dos EUA.

Além do mais, Suzy reforça que continuará no emprego de atendimento ao público. “Vou continuar trabalhando por enquanto, mas isso me permite muito mais liberdade para saber que as coisas serão pagas”, disse.