Goiânia será palco de mega evento voltado totalmente para a música sertaneja

Em novembro, Goiânia irá ser palco para o Exponeja, evento voltado para quem possui o interesse de ingressar na música sertaneja e no show business, assim como também para quem já faz parte do meio.

Após dois anos de uma longa espera, por conta da pandemia da Covid-19, a edição deixa São Paulo, onde era anteriormente realizada, e desembarca no berço do sertanejo nos dias 21, 22 e 23 de novembro, das 09h às 23h30, no Espaço Dois Ipês.

Pela força do estilo musical em solo goiano, que possibilita diariamente o nascimento de novos profissionais da área, há boa expectativas para o retorno do evento.

Dentre as características da edição destacam-se a possibilidade de se realizar networking, de se conhecer novas pessoas do meio, além de ter a oportunidade de aprender mais sobre através de palestras, painéis e workshops.

A Exponeja contará com espaços exclusivos para foodtrucks com lanches e para os bares ambientados, praça de alimentação e afters que vão acontecer no próprio espaço das 19h00 às 23h30, contando com shows e muito entretenimento.

Além disso, os interessados que não puderem comparecer presencialmente terão a oportunidade de participar do evento de forma digital, tendo acesso a todo o conteúdo lá apresentado por até 90 dias.

Ao todo, a edição contará com 21 painéis, 24 workshops e mais de 80 especialistas convidados que irão apresentar conteúdos exclusivos.

Interessados em participar do evento podem se inscrever e adquirir os passaportes para acesso presencial e online por meio do site da Exponeja.