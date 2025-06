Polícia resgata idosos em abrigo clandestino com condições precárias em Aparecida de Goiânia

PM foi até o local após uma denúncia anônima e dois homens que se apresentaram como responsáveis foram presos

Beatriz Bueno - 22 de junho de 2025

Viatura da Polícia Militar. (Foto: Arquivo/Portal 6)

A Polícia Militar (PM) resgatou, na manhã de sábado (21), três idosos, com idades de 62, 77 e 83 anos, que viviam em condições precárias em um abrigo clandestino no Setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia.

O local funcionava sem estrutura mínima, colocando a saúde e a segurança das vítimas em risco. A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima que relatava maus-tratos contra os idosos.

No imóvel, dois homens de 33 e 66 anos se apresentaram como responsáveis e chegaram a negar que outras pessoas estivessem no local. Mas, durante a vistoria, os policiais encontraram as vítimas em um barracão nos fundos da casa, em estado de abandono, sem higiene adequada e sem acesso à alimentação adequada.

Um dos idosos contou que vivia no abrigo há quatro meses. Segundo o relato das vítimas, os suspeitos também retinham os cartões bancários e sacavam os benefícios previdenciários, prática que configura exploração financeira e apropriação indevida.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encaminharam as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Buriti Sereno, onde permanecem sob cuidados médicos.

Já os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, e devem responder pelos crimes previstos no Estatuto do Idoso.

A Vigilância Sanitária interditou o abrigo, que operava de forma clandestina e sem condições mínimas de segurança.

