Mulher chega em presídio para visita íntima com marido preso e descobre que amante chegou primeiro

Uma situação bastante constrangedora está ganhando as redes sociais na Argentina. Trata-se da história de uma mulher que foi fazer uma visita íntima ao marido, na Unidade Penal de La Plata, na província de Buenos Aires, e descobriu que a amante dele havia chegado antes.

A esposa soube da traição quando chegou ao local com produtos de higiene para o marido e foi barrada na porta porque ele já estava ocupado.

Os funcionários do presídio detalharam que o homem estava mantendo relações sexuais com outra mulher, o que a deixou revoltada. No entanto, ciente de que não poderia mais entrar na cadeia para ver o esposo, decidiu esperar a amante dele na porta para um “acerto de contas”.

O vídeo que registrou esse momento de tensão foi exibido pelo Crônica HD, canal de notícias policiais do país.

Nas imagens é possível observar a mulher afrontando a amante e a golpeando ela a ajuda de outras colegas. Além das pancadas, também é possível escutar frases como “eu chorando e você com o meu marido” e “você veio dar para o marido alheio”.