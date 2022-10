Salões de beleza especializados em cabelos cacheados crescem e viram moda em Anápolis

Com o aumento no número de pessoas que deixou de lado as químicas capilares e assumiram os cachos, Anápolis experimenta o crescimento de uma nova área, a de salões especializados em cabelos cacheados.

No que alguns tratam como “revolução”, profissionais da área que atuam fortemente na cidade, como Gedeon Pires, Wine Tibúrcio e Selma Passos, começaram a notar um crescimento expressivo no número de atendimentos, assim como de transição capilar.

Selma percebe que esse mercado em Anápolis tem sido promissor. Na minha opinião tem sido o melhor mercado atualmente”.

Gedeon comenta que o acesso à informação foi essencial para o movimento de libertação, além da influencia dos digitais influencers. Para ele, isso fez com que “as pessoas ficassem mais autoconfiantes e empoderadas para assumir os seus cabelos naturais deixando de ser reféns das químicas e padrões de beleza artificiais”.

Por outro lado, Wine Tibúrcio destaca também a importância da mídia como um todo nesse processo de aceitação, assim como os próprios movimentos sociais.

“A mídia hoje influência toda uma massa de pessoas , na minha época as mulheres negras de cabelo crespo ou cacheado era raríssimo. Hoje tem mudado muito , vemos nossos cabelos na TV, em desenhos , em outdoors, com isso também vimos nem que seja “ forçado “ a necessidade de produtos para nosso tipo de cabelo”, afirmou.

“Outro ponto importante é a construção de movimentos exemplo movimento negro que nos situa enquanto indivíduo negro, é nossa estética. Antigamente nossa história e do nosso cabelo era contado de forma negativa propositalmente o que faz parte do racismo estrutural, hoje como conhecemos nossa história não aceitamos a ditadura do liso mais como antigamente”, completou.

Os especialistas ainda reforçam a importância de se ter especialistas neste tipo de cabelo. Segundo Gedeon, o papel das empresas passa “também por conscientização e educação e quanto mais profissionais tivermos trabalhando com esses cabelos mais pessoas vamos atingir e portando conseguimos dessa forma democratizar esse estilo e essa beleza”.

Selma Passos ainda destaca que “não apenas em Anápolis mas em qualquer região existe a necessidade de ter profissionais qualificados para cuidar desse tipo de cabelo que são completamente diferentes de todos os outros tipos”.

Wine Tibúrcio finaliza dizendo que “quanto mais melhor, como disse antigamente não víamos salão pra nosso tipo de cabelo , íamos no salão e queriam alisar nossos cabelos, hoje temos produtos e especialista para qualquer necessidade do nosso cabelo. É muito importante e principalmente pras gerações que virão”.