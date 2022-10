Inscrições abertas para grupo de acolhimento a vítimas de LGBTFobia em Goiás

O Governo de Goiás está com inscrições para um grupo de acolhimento à LGBTQIA+. Coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), as reuniões serão realizadas de 27 de outubro a 15 de dezembro, às quintas-feiras, das 19h às 20h30, no auditório da pasta, na Praça Cívica.

Inicialmente, serão oferecidas 20 vagas e as inscrições deverão ser feitas exclusivamente por formulário online criado pela Seds. Cada encontro abordará um tema específico no formato de roda de conversa e vivências com técnicas de terapias corporais.

Entre as abordagens programadas estão assuntos como saúde mental, violências e garantia de direitos, além de partilha de experiências pessoais. Os temas estão sujeitos a alterações, conforme as necessidades apresentadas pelos participantes.

O grupo de acolhimento, que receberá pessoas LGBTQIA+ a partir de 18 anos, será conduzido por psicólogos, assistentes sociais e advogados. Também há um acordo para atendimento junto à Defensoria Pública do Estado de Goiás, caso haja demandas nesta área.

Em fase de conclusão, convênios com a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) foram acordados para envolver professores e estagiários no trabalho em edições futuras. A ideia é dar continuidade ao grupo, com a ampliação do público participante a cada semestre.