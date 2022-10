CMTT dá previsão para liberar o trânsito na Barão do Rio Branco

A Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) já tem previsão para liberar o tráfego no cruzamento da Rua Barão do Rio Branco com a Avenida Brasil.

O diretor de trânsito e transporte, Igor Lino, explicou que na manhã desta segunda-feira (24) uma equipe com 30 pessoas está trabalhando local para fazer a limpeza da lama e dos entulhos trazidos pela enxurrada.

Após o serviço, os profissionais vão avaliar o pavimento para verificar se a estrutura foi abalada de alguma maneira. Se não for encontrado nenhum dano, o trecho deve ser liberado até o final desta segunda.

Se a equipe encontrar algum prejuízo maior, o perímetro deve ficar fechado por mais tempo para a recuperação.

“Com o volume absurdamente expressivo de água que teve ontem, nós vamos ter que avaliar a estrutura também. Caso a estrutura esteja intacta ou não tenha sofrido dano significativo até o final do dia a previsão é que a gente consiga normalizar”, explicou.

No local, a equipe está trabalhando com vários caminhões pipas, hidro jatos, retroescavadeira e caçambas retirando os entulhos e lama.