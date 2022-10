Mergulhadores e drones participam de operação de resgate de homem que desapareceu no Córrego das Antas

A operação de resgate que busca por Thiago Borges Pinheiro, desaparecido desde que o carro que ele dirigia caiu no Córrego das Antas, em Anápolis, usa mergulhadores e até drones.

O rapaz era um dos quatro ocupantes do veículo e o único ainda não encontrado. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira (24).

Segundo o tenente Licurgo, que comanda a operação, há militares em via terrestre, nas margens do córrego, e mergulhadores dentro do leito do rio e das galerias. Eles atuam desde o ponto de queda do veículo até o local onde os corpos foram encontrados.

Cães farejadores também são utilizados. Os animais trabalham em pontos específicos para auxiliar nas buscas. “Só iremos encerrar as buscas quando identificarmos essa vítima do sexo masculino”, disse o tenente.

Duas mulheres foram encontradas mortas, uma delas identificada como Talita Cumer Azambuja. Uma terceira vítima foi resgatada com vida e levada ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA).