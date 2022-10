Pescador que foi levado por marola morre afogado no Lago de Serra da Mesa

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (24), no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no Norte de Goiás.

As equipes do Corpo de Bombeiros começaram a procurá-lo ainda no domingo (23). Os militares foram chamados para atender uma ocorrência de afogamento num condomínio que fica às margens do lago.

Segundo testemunhas, ele estava numa pescaria e teve a embarcação levada por uma marola. Nesse momento, se afastou da margem.

A vítima tentou nadar para alcançar a embarcação, mas acabou submergindo e afogando.

Equipes de salvamento náutico do Corpo de Bombeiros foram ao local e iniciaram as buscas. O corpo foi encontrado a 30 metros da margem do lago, num local de visibilidade razoável, a cinco metros de profundidade.