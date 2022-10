Se você for homem, com certeza já deve ter se perguntado: afinal de contas, o que rola nos banheiros das mulheres para elas só irem de dupla e ficarem muito tempo lá?

A real é que esse pequeno cômodo destinado a elas guarda um verdadeiro mundo, desde salão de beleza, agência de viagens, terapia e rede social de relacionamento.

Isso porque, em banheiros públicos, as mulheres conseguem realmente estar lado a lado de pessoas iguais a elas.

Bom e se isso for em uma balada, o álcool na mente ajuda esse mundo em quatro paredes ficar mais cor de rosa ainda!

6 coisas que só acontecem nos banheiros das mulheres e os homens não fazem ideia:

1. Filas intermináveis

Como nem tudo são flores, infelizmente os banheiros femininos possuem muito mais filas do que os masculinos.

Isso porque, as mulheres aproveitam a ida para fazer xixi, retocar a maquiagem, fazer amizade, ajudar a amiga e assim por diante.

2. Todas são amigas

A real é que dentro de um banheiro, todas as mulheres se tornam melhores amigas de infância, mesmo tendo se conhecido a menos de três minutos.

O que rola é que lá dentro o instinto de solidariedade aflora e elas sentem a necessidade de ajudar uma a outra.

3. A limpeza tem que ser maior

Querendo ou não a limpeza dos banheiros das mulheres deve ser maior do que a dos homens, porque fisiologicamente elas têm mais contato com as peças do local.

Por exemplo, elas sentam muito mais no vaso do que os homens e usam as bancadas de apoio também para trocar os filhos.

4. Verdadeiro divã

Os banheiros femininos são verdadeiros divãs, em que elas entram lá para uma consulta psicológica com alguma desconhecida, que provavelmente nunca mais se lembrará dela quando sair pela porta.

É por isso que as mulheres aproveitam para desabafar sobre algum crush, família ou amizades, com quem encontrar no banheiro.

5. Apoio uma da outra

Quer saber o porquê das mulheres gostarem de ir juntas ao banheiro?

A real é que com a amiga do lado elas podem fofocar sobre a balada, ajudar com a maquiagem uma da outra e ainda de quebra, segurar o cabelo, caso alguma estiver passando mal.

6. Vergonha dos sons do seu corpo

Por fim, é comum as mulheres sentirem vergonha quando estão no banheiro.

Essa vergonha vem do barulho do xixi caindo no vaso, flatulências ou as próprias fezes. Tem quem entenda elas?

