Já reparou que toda mãe é igual só muda o endereço? Afinal, elas sabem o que dizer e quando dizer, evitando que o filho faça qualquer besteira.

Mas a real é que, não é que elas tenham saído do mesmo lugar ou feito o mesmo curso para serem todas iguais, a única coisa que as mães do mundo todo possuem em comum é o instinto.

Esse é daqueles que falam muito alto e que determina comportamentos que os filhos não entenderiam.

É por isso que estamos até de saco cheio de ouvir sempre o mesmo repertório na hora de uma bronca da mãe!

No entanto, no fundo deveríamos entender que cada frase e puxão de orelha possui grandes lições de vida!

6 significados de frases que toda mãe costuma dizer para os filhos

1. “Só não esquece a cabeça porque está grudada”

Nem precisa ser criança para escutar essa frase, porque tem gente que tem a cabeça mais aérea naturalmente.

O problema é que enquanto somos mais novos, isso tirava a paciência das nossas mães, que no final precisavam resolver a situação.

A real é que essa frase quer dizer que o filho é muito esquecido e por isso não perde a cabeça por aí já que ela está grudada.

2. “Essa brincadeira vai acabar em choro”

O grande clássico! Mãe que é mãe sabe sentir o cheiro do perigo de longe, por isso, sempre que veem uma brincadeira que pode machucar, sempre solta essa frase.

Assim, depois da diversão, o choro vai vir.

3. “Você não é todo mundo”

Essa frase era dita quando queríamos muito fazer alguma coisa, por exemplo sair com nossos amigos.

“Ah mas todo mundo vai, mãe”, você dizia e como resposta, levava uma tirada te eliminando desse “todo mundo”.

Mas não veja pelo lado ruim, sua mãe estava fazendo isso para te proteger.

4.“Está me achando com cara de banco?”

Principalmente quando somos adolescentes essa frase é muitíssimo dita.

Até porque nem precisa de muitas justificativas, nessa fase queremos sair, nos divertir e estar com nossos amigos. Todavia, não temos dinheiro, nem trabalhamos.

5. “Engole o choro”

Se você era uma criança birrenta, você com certeza ouviu muito um “Engole o choro” da sua mãe.

Uma criança que faz birra, normalmente, faz escândalos para conquistar o que quer, e isso inclui chorar.

6. “Um dia você vai ter filhos e eles vão ser iguais a você. Aí vai ver o que é bom”

Por último, temos essa frase aqui que era dita quando éramos mal educados ou difíceis de lidar.

Assim, nossa mãe usava o artifício de reclamar da maternidade e lembrar que um dia você passará por isso.

