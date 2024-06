6 profissões que pagam mais de R$ 3 mil e não precisam de ensino médio

Remunerações podem variar a depender da empresa, desempenho e estado

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Embora o ensino médio seja um passo essencial para elevar o nível educacional e seja cobrado em muitos cargos, algumas profissões não exigem a formação e, inclusive, pagam mais de R$ 3 mil.

Vale destacar que as remunerações para essas funções podem variar a depender da empresa, estado, país e desempenho dos profissionais.

1. Corretor de imóveis

Uma profissão que não exige o nível de escolaridade é a corretagem. Muitas imobiliárias não exigem a formação e oferecem salários superiores a R$ 3 mil.

Ainda é possível obter uma remuneração superior a depender da venda de imóveis e das empresas.

2. Vendedor

Dependendo do segmento e do estabelecimento, o cumprimento do ensino médio também não é obrigatório e pode oferecer um salário um tanto atrativo. Portanto, se você se enquadra na posição, fica a dica!

3. Motorista

Outra profissão que paga mais de R$ 3 mil e não precisa da escolaridade é essa. Alguns, inclusive, conseguem faturar ainda mais do que o esperado a depender da carga horária e empresa.

4. Atendente de loja

Os atendentes de loja também são mais uma das funções que as pessoas que não possuem escolaridade no nível médio completo podem se dar bem.

Algumas lojas oferecem remunerações vantajosas, o que torna a área ainda mais atraente.

5. Operador de telemarketing

Pode não ser uma regra, mas alguns operadores de telemarketing também podem obter uma remuneração nessa faixa sem ter concluído o ensino médio.

6. Recepcionista

Por fim, outro cargo é o de recepcionista. Algumas empresas do Brasil não cobram o nível de escolaridade e também oferecem salários nessa faixa etária. Então, fica a dica!

