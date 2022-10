Adolescente acusada de pegar mais de R$ 50 mil da avó revela o que foi feito com o dinheiro

Uma adolescente, de 14 anos, precisou ser detida após furtar uma enorme quantia de dinheiro do cofre da avó e levar tudo para o colégio.

De acordo com as autoridades da Flórida (EUA), onde ocorreu o caso, havia mais R$ 53 mil, que a idosa, vítima do crime, estaria economizando depois de ter vendido um imóvel.

Mas o que mais impressionou a todos foi a decisão da jovem. Ela quis dividir todo o dinheiro com os amigos do colégio.

Um deles, inclusive, foi o responsável para que tudo fosse descoberto. O garotinho comentou com a professora, que acabou acionando a polícia.

Agora, os investigadores solicitaram que os adolescentes devolvessem o dinheiro recebido e ouviram o relato da avó, que confessou estar muito abalada com tudo.

“Foi devastador descobrir isso”, disse a idosa, sobre o crime cometido pela própria neta.