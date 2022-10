Com hits para todos os gostos, cantor Milton Guedes se apresenta no Sesc Anápolis

O cantor, compositor e instrumentista Milton Guedes chega à Anápolis na próxima quinta-feira (27) para um show especial no Sesc Anápolis. A apresentação será às 20h, com entrada solidária, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

A noite deve ser marcada pela versatilidade do artista. São esperadas releituras de sucessos autorais como “Sonho de Uma Noite de Verão” e “Outra Pessoa”, e composições de Carlinhos Brown e Zélia Duncan. Canções do recém lançado EP ‘Baladas De Amores Abalados’ também serão apresentadas ao público, em um clima mais intimista.

A plateia pode esperar, ainda, uma festa de mashups inusitados, como Lulu Santos & Bruno Mars, Rita Lee & Dua Lipa, Fábio Junior & Beyoncé, além das músicas autorais ‘Jeito Sexy’, ‘Se Você Aparecer’ e hits que fazem da apresentação com pegada dançante.

No palco, Milton estará acompanhado por Rudah Guedes (Guitarra, Piano e Voz), Kayan Guter (Baixo e Vocal) e Silvio Charles (Bateria e Vocal). Juntos, eles interpretam o primeiro EP de Milton após 25 anos de seu último disco como cantor e compositor.

A troca das doações por ingressos é realizada na sede do Sesc Anápolis. A unidade fica Avenida Santos Dumont com a Rua Zéca Louza, no Bairro Jundiaí.