Homem é flagrado arrombando loja de Anápolis para furtar 1kg de bacon

Além da peça, suspeito também teve acesso ao caixa e levou dinheiro

Augusto Araújo - 30 de abril de 2024

Câmera flagra momento em que ladrão furta lanchonete em Anápolis. (Montagem: Reprodução)

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma lanchonete, localizada no Jardim Alexandrina, foi furtada, na madrugada desta terça-feira (30).

O caso aconteceu na Avenida Presidente Kenedy. Conforme as imagens, é possível ver quando um homem, ainda não identificado, adentra rastejando por uma fresta, após arrombar a entrada do estabelecimento, por volta das 03h30.

Com um celular em mãos, ele começa a vasculhar diversas gavetas no balcão de atendimento, até encontrar o dinheiro que estava sendo guardado no comércio.

Assim, o suspeito coloca a quantia nos bolsos e se direciona para um freezer, de onde ele teria subtraído dois pacotes de bacon, antes de fugir pela mesma fresta que abriu.

Ele ainda teria contado com a ajuda de outros dois comparsas, que não aparecem no vídeo.

O dono do restaurante só percebeu que tinha sido furtado por volta das 06h, quando vizinhos alertaram ele que a lanchonete estava aberta.

Ele constatou que, no total, os criminosos teriam levado R$ 185 e 1 kg de bacon.

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).