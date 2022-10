Destruído pela chuva, feirão da Jaiara vai virar Mercado Popular

As fortes chuvas que atingiram Anápolis neste domingo (23) trouxeram diversos prejuízos para a cidade, incluindo a destruição de parte do teto do Feirão da Jaiara. Porém, a boa notícia para os moradores da região é que a Prefeitura já possui novos planos para o local.

Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (24), o prefeito Roberto Naves (PP) adiantou que um projeto arquitetônico já está pronto visando reformas no espaço que em breve se tornará o Mercado Municipal da Jaiara. A primeira iniciativa, no entanto, é desmontar o telhado para dar segurança.

“A Secretaria de Obras vai fazer um estudo, mas tudo indica que nós vamos remover todo o telhado e já tem um projeto arquitetônico pronto que já está em fase da elaboração dos projetos complementares para que a gente possa implantar aqui o Feirão Municipal da Jaiara”, afirmou.

“[O mercado] É um compromisso que nós temos com essa região. Então, o que nesse momento nós vamos fazer é desmontar o telhado para poder garantir total segurança aos feirantes que trabalham aqui todas as quintas-feiras”, completou.

Ao contrário do atual feirão que funciona apenas uma vez na semana, o chefe do Executivo adiantou que o Mercado Municipal irá funcionar diariamente e a expectativa é adiantar os projetos estruturais para adiantar a obra.

“O Mercado Municipal vai funcionar diariamente, é um compromisso que nós temos com os feirantes, com toda a sociedade da Jaiara. Então, o projeto arquitetônico já está pronto e nós vamos avançar com os projetos estruturais para que a gente possa iniciar essa obra o quanto antes”, pontuou.

O novo projeto deve estar incluído no pacote de obras de R$ 500 milhões de Anápolis que está previsto para ser anunciado em novembro.