Ganhou R$ 24 milhões na loteria e causou revolta na família com anúncio que fez

Um casal, de 24 anos, conseguiu tirar a sorte grande através de um bilhete de loteria e o que parecia ser a ‘solução dos problemas’ acabou gerando um grande conflito com a família.

De acordo com o que divulgaram no Reddit, os dois teriam recebido US$ 5,6 milhões (aproximadamente R$ 24 milhões) e a ideia seria quitar todas as contas e investir o restante, para não gastar todo o valor e acabar falindo.

“Depois de pagar todas as nossas dívidas (empréstimos estudantis, hipoteca de casa, empréstimos de carro), tínhamos cerca de US$ 5 milhões restantes. Cerca de 70% dos ganhadores da loteria quebram depois de alguns anos”, começou explicando o esposo.

Então, a dupla decidiu que seguiria a seguinte divisão: investir três milhões de dólares e os dois milhões restantes seriam usados ​​para comprar um bom apartamento.

Mas essa hipótese deixou toda a família dos sortudos revoltada por não receber nenhuma ‘ajuda’. “Quando contei à minha família, pensei que a primeira reação seria de felicidade por sermos financeiramente responsáveis”, continuou.

“Expliquei que o dinheiro é muito, mas não o suficiente para doar à família e eles ficaram furiosos. Eles disseram que eu não era bem-vindo nesta família e que eu nunca deveria falar com eles novamente”, relembrou.

No relato, muitos internautas concordaram com a posição da dupla ganhadora. “O dinheiro é seu! Não há mal algum em pensar no próprio futuro”, disse um usuário.

“Sua família mostrou que o sangue não é mais grosso que o dinheiro”, pontuou outro, em defesa.