Tempo de espera por cirurgias eletivas é 75% menor em Goiás, diz Secretaria de Saúde

O tempo de espera por cirurgias eletivas reduziu de uma média de oito meses para cerca de dois meses em Goiás, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). De agosto de 2021 a 20 outubro deste ano foram 29.271 procedimentos realizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o governo estadual, a espera de cada paciente na fila está sendo monitorada em tempo real. A ação dá agilidade ao sistema.

As pessoas que estão à espera de vagas para cirurgias em Goiás podem acessar transparência da fila, opção criada pela Secretaria Estadual de Saúde.

O usuário do SUS pode monitorar a posição na fila através do Portal de Transparência no site eletrônico da SES-GO. No ambiente virtual estará disponível a situação do processo até que o procedimento seja marcado.

Para fazer a pesquisa basta ter em mãos o número do CPF ou do cartão do Sistema Único de Saúde.