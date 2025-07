Inauguração de loja coreana causa alvoroço e empolgação entre adolescentes de Anápolis

Primeiro dia de funcionamento contou até com presença de influenciador de "doramas"

Natália Sezil - 07 de julho de 2025

Loja K-Korea inaugurou no bairro Jundiaí. (Foto: Reprodução)

A inauguração de uma loja no bairro Jundiaí, em Anápolis, causou empolgação entre os interessados pela cultura sul-coreana, neste sábado (05).

Localizado na Avenida Minas Gerais, o primeiro dia do comércio K-Korea contou até mesmo com a presença de um influenciador da área dos “doramas” (os famosos dramas coreanos).

Com mais de 570 mil seguidores no Instagram, tratando sobre lifestyle e entretenimento, Fábio Akira viajou até Anápolis para participar da inauguração e tirar fotos com fãs.

A presença – e a promessa de vários produtos asiáticos – funcionou: a ideia de “um pedacinho da Coreia” convenceu muitos anapolinos.

Segundo o próprio estabelecimento, mais de 500 pessoas estiveram lá – grande parte do público jovens e adolescentes.

Quem foi até o local pôde encontrar cards de astros do k-pop, produtos de skin care famosos no país sul-coreano e até um “cantinho do lámen” – também exibido em várias cenas de k-drama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Agência Hana | Marketing & Publicidade (@agenciahana)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!