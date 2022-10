Comissária quebra o silêncio e revela as 5 maiores mentiras que são contadas aos passageiros de avião

As pessoas que trabalham com aviação estão rotineiramente lidando com milhares de pessoas que entram e saem de aviões durante o serviço.

Desta forma, é comum que estes profissionais ouçam os mais diversos questionamentos dos passageiros.

Uma comissária de bordo, identificada como Dan Air, resolveu quebrar o silêncio e revelou as 5 maiores mentiras que são contadas durante os voos.

Quem nunca perguntou a um deles algo sobre o voo? A primeira farsa revelada por ela é um clássico não só da aviação, mas de várias profissões.

“Eu voltarei com mais informações assim que eu tiver alguma”, revelou. Neste caso, eles dificilmente voltarão com alguma novidade.

Para algumas pessoas, voar é algo que gera bastante tensão e desconforto. No intuito de acalma-las, os comissários dizem que os voos são seguros, mas eles não pensam totalmente desta forma.

“Não há necessidade de se preocupar, nossas aeronaves estão completamente seguras”, apesar de ser um dos meios de transporte mais seguros, aviões também podem sofrer acidentes.

Durante o trajeto é comum sentirmos fome. Desta forma, várias companhias oferecem lanches para os passageiros. No entanto, ao pedir mais uma unidade, pode ser que receba uma resposta negativa, mas isso nem sempre é verdade.

“Não temos nada disso sobrando”. Neste caso o segredo, segundo a comissária, é deixar o atendente feliz para que ele possa verificar a disponibilidade.

Quando algo foge do controle do piloto durante o voo, a primeira reação da tripulação é acalmar os passageiros, mas esta calma nem mesmo eles sentem.

“Isso é perfeitamente normal”, porém não se engane, as vezes não é e você está sendo enganado.

O pedido de desculpas dos tripulantes nem sempre é sincero. Então ao ouvir um “sinto muito”, não acredite que realmente houve um arrependimento por parte do profissional.