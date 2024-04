O macete para descongelar a carne em 5 minutos (não precisa de micro-ondas)

Há um truque simples e eficaz que transforma essa longa espera em apenas alguns minutos

Ruan Monyel - 28 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@herbert_01macetes)

Descongelar a carne pode ser uma tarefa demorada, especialmente na rotina agitada e corrida daqueles que moram sozinhos.

No entanto, há um truque simples que pode transformar essa longa espera em apenas cinco minutos, sem a necessidade de recorrer ao micro-ondas.

Esse é um método eficaz e rápido, que usa apenas alguns ingredientes que todos tem na cozinha. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como fazer.

O macete para descongelar a carne em 5 minutos (não precisa de micro-ondas)

Com a correria do dia a dia, é comum esquecer de tirar a carne do congelador, o que dificulta muito o preparo das refeições.

Quando isso acontece, o micro-ondas é uma ótima solução, mas ainda leva cerca de 30 minutos para descongelar a proteína.

O digital influencer, Herbert Criston, publicou através do seu perfil no Instagram (@herbert_01macetes), uma receitinha que promete deixar a carne no ponto para cozinhar em apenas 5 minutos.

Para reproduzir o truque, coloque água em temperatura ambiente em uma bacia, adicione meio copo de vinagre e uma colher cheia de sal.

Misture bem e mergulhe a carne congelada na solução, colocando um objeto pesado sobre ela para que fique completamente imersa durante 5 minutos.

Após o tempo, a mágica está completa! Basta retirar a proteína do saquinho e cozinhá-la normalmente.

Dá próxima vez que esquecer de descongelar o alimento, vale a pena tentar reproduzir o truque, afinal, é bem simples e prático. Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hebert criston (@hebert_criston)

Gostou do macete? Essas dicas também vão ser úteis:

– O segredo para fazer o detergente da sua cozinha durar por muito mais tempo

– A técnica para cozinhar arroz com a chama do fogão desligada que é sucesso no momento

– Solução para quem tem micro-ondas e não quer ter que comprar outro tão cedo

– 6 coisas que ficam mais gostosas quando feitas no micro-ondas e muitos não sabiam

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!