Ex-BBB Ivy Moraes dá o ar da graça em Goiás e fica hospedada em resort de luxo

A ex-BBB Ivy Moraes, que participou da 20º edição do programa Big Brother Brasil, decidiu fazer uma visitinha a Goiás, com direito a hospedagem em hotel de luxo.

A influenciadora, juntamente com o noivo Fernando Borges, está hospedada no Rio Quente Resorts, em Caldas Novas. Mas tanto glamour tem um preço: as diárias no resort custam a partir de R$ 1.000, a depender da acomodação.

Nas redes sociais, a modelo decidiu compartilhar com os seguidores alguns registros da viagem. Nas imagens, ela aparece ‘pegando um bronze’ em uma piscina natural.

“Tudo que eu precisava e um pouco mais @rioquenteresorts”, escreveu ela na legenda de uma publicação.

Já em outra postagem, a modelo aparece aproveitando a piscina de ondas – conhecida por ser uma das principais atrações do Rio Quente resorts.