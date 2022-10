Executivo no topo da carreira explica por que abandonou o emprego para trabalhar limpando o chão no McDonald’s

Imagina estar no topo da carreira, ganhando bem e vivendo uma vida confortável. No entanto, começar a buscar um novo sentido profissional para a vida.

Foi o que aconteceu com o australiano Paul, de 48 anos. Executivo de finanças, ele trabalhava há 23 anos no mundo corporativo, mas se cansou do trabalho.

A rotina de gerenciar pessoas também estava saturando o profissional. “Cheguei ao ponto de estar cansado de gerenciar as pessoas de uma maneira que não me sentia confortável”, contou ao site News.com, da Austrália.

Após pedir demissão do trabalho, Paul se candidatou a uma vaga de faxineiro no McDonald’s. Apesar da rotina e do serviço totalmente diferente, ele está amando o novo ofício.

“A satisfação do trabalho é muito para cima e o estresse está baixo”, revelou.

No mundo corporativo, Paul ganhava um salário de R$ 370 mil por ano. Na rede de fast food, ele vai receber menos.

“Não faça do dinheiro a sua motivação. O medo também é o assassino da mente”, disse.