O passo a passo para recuperar o número do PIS de forma fácil

Não consegue lembrar ou perdeu o local onde anotou o número do seu? Calma que nós vamos te ajudar

Magno Oliver - 30 de abril de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Você sabe de cabeça quais são os números certinhos do seu PIS? Muita gente vai ter dificuldade em recordar quais são eles.

A sigla PIS se refere ao Programa de Integração Social. Trata-se de uma contribuição tributária realizada pelas empresas destinada aos funcionários do setor privado.

É por meio dessa numeração do PIS que o empregado ganha o acesso a benefícios como seguro-desemprego e o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

É muito importante que quem trabalha no setor privado memorize e mantenha esse número a salvo para facilitar consultas e procedimentos legais relacionados ao trabalho.

Mas o que fazer caso o empregado não se lembre mais do seu número do PIS? Veja como descobrir na carteira de trabalho digital:

Entre no site do governo federal e acesse a Carteira de Trabalho Digital (clique aqui). Em seguida, faça seu longin cadastrando seu CPF e depois uma senha de acesso para o Portal de Serviços do Governo Federal.

Logo depois, clique em “Carteira de Trabalho Digital” e encontre o número do seu PIS.

Além do aplicativo da carteira de trabalho digital, é possível encontrar o seu número do PIS no Cartão Cidadão, no extrato do FGTS, aplicativo Caixa Trabalhador e via atendimento telefônico da Previdência Social.

Encontre o seu PIS também pela CNIS na internet

Acessando o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), vá em “Cidadão”, clique em “Inscrição” e “Filiado”.

Em seguida, preencha seus dados de acordo com as informações contidas em sua carteira de trabalho e o sistema irá exibir o número do seu PIS na tela.

