Katy Perry explica ‘problema’ no olho durante show

A cantora Katy Perry, 38, explicou que o problema que teve em seu olho durante sua apresentação em Las Vegas foi apenas uma encenação. Nesta semana, um vídeo da artista tendo dificuldade para abrir e fechar o olho esquerdo viralizou.

“Dando boas-vindas a todos os meus #terraplanistas #defensoresdequeoespaçonaoexiste #passarosnãosãoreais #céunãoéazul para virem ver meu truque de festa com meus olhos de boneca quebrados em Vegas no próximo ano!”, começou ela, com diversas hashtags, em uma publicação feita em seu perfil do Instagram.

“O set list do show é divertido e vai através da memória desde 2008, uma época em que não estávamos todos congelados com paranoias e a sensação que todos estão falando a mesma coisa. Esse show é uma festa ininterrupta sobre encontrar o amor incondicional e estranhamente (para mim) nada político, onde eu derramo cerveja dos meus peitos (isso também é um truque de festa… eu não produzo lúpulo).”

A artista ainda usou o vídeo viral para anunciar que sua residência em Las Vegas vai ser estendida por mais 14 shows. Internautas haviam brincado que o registro parecia um robô ou clone. Outros ainda suspeitaram que a cola dos cílios postiços da cantora fez suas pálpebras grudarem por acidente. Porém, tudo foi apenas parte de sua encenação no palco.