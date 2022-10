Mulher descobre que o marido estava no motel com outra, vai atrás dele e desfecho é desolador

Uma mulher recebeu uma tensa notícia de uma amiga de que o marido estaria com a amante em um motel e decidiu ir atrás de toda a verdade.

Na portaria do local, a esposa ficou ‘acampada’ por mais de três horas. No momento em que o carro do traidor aparece no portão, a situação começa a ficar ainda mais complicada.

A esposa tenta abrir a porta da suposta amante e segura firmemente na maçaneta do carro. Porém, o marido não se sente intimidado e acelera o carro.

As câmeras de segurança do motel flagraram o exato momento em que o motorista ignora o fato da esposa estar pedindo para parar. Ele continua ainda mais rápido e a vítima cai no chão.

Suja de terra e machucada, ela finalmente desistiu deles e a dupla segue o caminho, dentro do Ford Ka branco.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas, nem mesmo a localização onde tudo ocorreu. No entanto, as cenas comoveram a internet, que se solidarizou com a vítima.