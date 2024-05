É por isso que os ovos marrons são mais caros que os brancos

Existe diferença de sabor? Ou um é mais saudável que o outro? Confira!

Pedro Ribeiro - 08 de maio de 2024

(Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

Com certeza você já foi ao supermercado e se deparou com uma diferença considerável de preço entre os ovos de casca marrom e o ovo de casca branca. Mas afinal, por que isso acontece?

Então, vamos ajudar você a esclarecer essa dúvida.

Primeiramente, é bom destacar que não é uma questão de um ser mais saudável que o outro. Ou então que um seja mais natural. Não é nada disso.

Na verdade, se trata de uma questão totalmente relacionada a economia agrícola.

Isso porque, a galinha chamada popularmente de ‘caipira’ exige um custo maior para ser alimentada e deixá-la feliz.

Além disso, o que determina a cor dos ovos é a raça da galinha. Dependendo da espécie, esses animais podem botar até ovos verdes ou azuis.

Segundo Daniel Brey, proprietário da Brey’s Egg Farm, o sabor e o valor dos ovos – brancos ou marrons – pode variar de acordo com a quantidade que a galinha como.

De acordo com Brey, os animais que produzem ovos marrons tendem a consumir uma maior porção de ração.

Mas é bom deixar claro, não existe diferença nutricional entre os ovos de galinha, independente da cor. Quem esclarece isso é Joan Frank, diretora do Departamento de Nutrição David da Universidade da Califórnia.

“Acho que, por algum motivo, os consumidores passaram a acreditar que os ovos marrons são mais saudáveis, o que não é verdade”, afirma Frank.

Agora, outro fator que tem um impacto bem expressivo no preço da cartela de ovos, são as oscilações pela busca do produto. Ou seja, existem épocas em que a procura por ovos, independentes da cor, é maior.

Outro fator que tem alterado o valor para consumidor final, foi surto de gripe aviária que aconteceu nos Estados Unidos.

Tal acontecimento, favorece a diminuição do produto nas prateleiras e eleva o preço dos ovos, principalmente em relação ao ano passado.

