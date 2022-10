Prefeitura espera retomar no próximo mês negociações sobre o Centro de Convenções

Conversas sobre a concessão do Centro de Convenções à Prefeitura de Anápolis podem enfim ser retomadas em novembro, após o fim das eleições presidenciais.

Ainda em junho, a Administração Municipal havia encaminhado ao Palácio das Esmeraldas a proposta para assumir a gestão do espaço. A documentação está em avaliação na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e na Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Renda de Anápolis, Alex Martins, revelou ao Portal 6 que as eleições no estado travaram o andamento das conversas.

“Ao se falar do Centro de Convenções, nós não devemos esquecer que parte dele foi ofertado pelo Governo Federal para o Centro de Excelências em Ferroviária. Então assim, olha como a eleição federal indiretamente está envolvida na decisão de passar ou não passar a questão do Centro de Convenções”, pontuou.

Com a resolução das eleições presidenciais nas urnas neste domingo (30), o secretário acredita que em novembro possa acontecer a conversa para definir o futuro do Centro de Convenções.

“Acredito que o final do ano, pela natureza do final do ano, ele já nos obriga a fazer uma avaliação geral das nossas ações, mas sobretudo projetar ações para o próximo ano. Acredito que possamos ter essa conversa em novembro até mesmo para bater o martelo”, afirmou.

Por fim, o secretário lamenta que o Centro de Convenções permaneça com as portas fechadas. Segundo ele, “é muito ruim ver aquele espaço ainda não ocupado, ainda não produzindo tudo aquilo que eventualmente poderia produzir o fortalecimento”.