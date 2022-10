Caiado vota em Nova Crixás e pede respeito ao resultado das urnas

O governador Ronaldo Caiado votou na manhã deste domingo (30), em Nova Crixás, no Norte do estado, e pediu que todos respeitem vencedores que forem indicados pelas urnas. Ele chegou ao Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado por volta das 08h e foi o primeiro a votar.

“Independente do resultado, temos que respeitar. Essa é a máxima da democracia, é a vontade do povo. O que bater ali, respeitaremos. O processo eleitoral é efervescente, mas devemos nos curvar aos resultados e trabalhar pelo país”, afirmou.

No segundo turno, Caiado declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele estava acompanhado da filha caçula, Marcela, na hora do voto. O governador também destacou a importância do processo democrático.

“É emblemática. A consolidação duma democracia acontece com o processo eleitoral. Estamos decidindo os rumos do Brasil. Tenho certeza que o Brasil vai continuar crescendo, se desenvolvendo e melhorando”, frisou.