Esse é o ”novo código” que motoristas da Uber estão recebendo como proposta indecente

Transportando diversos passageiros diariamente, os motoristas da Uber recebem todos os tipos de propostas possíveis.

Entre elas se destacam as ofertas indecentes, chamados de “código” pela categoria. Um condutor revelou a nova tática usada pelos passageiros.

A história foi compartilhada no perfil @uberhistorias no Instagram. Os motoristas contam que vem recebendo com alguma frequência a mensagem “MM” no chat da plataforma.

Segundo eles, a sigla está substituindo o “B”, outro código que era bastante recebido pela categoria. O “MM” significa: ‘aceita uma mamada?’, referência a prática libidinosa.

Na postagem, outros motoristas compartilharam que vem recebendo a mensagem e outros usuários se divertiram com a história que foi contada.