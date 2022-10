Eventual vitória de Lula daria força a progressistas de Goiás em 2024, diz analista

Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar as eleições neste domingo (30), políticos progressistas de Goiás tendem a ganhar força na disputa por prefeituras em 2024. A análise é do cientista político Lehninger Mota.

Ao Portal 6, o especialista avalia que as pautas morais e comportamentais – que protagonizaram a campanha em 2022 – devem voltar ‘à margem’ caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) não seja reeleito. “Esse fator favorece a ala progressista como um todo. A tendência é que as discussões em torno de costumes tenham menos espaço e que se volte a debater questões mais estruturais, onde os candidatos de esquerda e centro-esquerda não sofrerão ataques tão fortes como agora”, afirma.

Entre os que podem se beneficiar com o cenário está o deputado federal Elias Vaz (PSB). Derrotado na disputa pela reeleição, o parlamentar pode ganhar fôlego devido a episódios em que se destacou enquanto opositor ao presidente. “Foi um fiscalizador ferrenho das contas de Bolsonaro e do exército. Deve buscar um lugar de destaque nos próximos dois anos para tentar ser prefeito de Goiânia”, pondera.

Outra figura que se fortaleceria com Lula no poder é Adriana Accorsi (PT), eleita deputada federal. “Accorsi é uma figura conhecida dos goianienses e que também pode vir forte para uma disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024. Mesmo que o estado ainda carregue um sentimento antipetista, a capital tem prefeitos do partido no histórico”, afirma.

Em Anápolis, um dos municípios goianos em que Bolsonaro obteve o maior percentual de votos em Goiás, é o deputado estadual Antônio Gomide (PT) que se destaca. O ex-prefeito da cidade foi reeleito para o cargo e pode tentar a prefeitura no próximo pleito. “Anápolis é muito pautada pela economia. Ainda que a maioria seja bolsonarista, Gomide foi um dos mais votados. A depender do desempenho de Lula, ele surge com mais influência”, observa.