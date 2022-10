Mulher chama atenção ao ir ao votar de ônibus com galinha vermelha no colo em Goiânia

Sem dúvidas o principal assunto do Brasil neste domingo (30) é a realização do segundo turno nas eleições.

Pelo país diversos eleitores foram as ruas e em Goiânia uma mulher chamou bastante a atenção ao ir votar.

Ela, que estava na fila para embarcar no ônibus do transporte coletivo, segurava uma galinha vestida com uma roupa vermelha no colo.

“Gente, a mulher com a galinha não. É Goiânia. De vermelho a galinha, ela foi que foi”, disse a usuária que compartilhou o vídeo no Twitter.

As imagens que foram transmitidas pela GloboNews logo tomaram a internet e divertiram os internautas.