Resultado das eleições presidenciais pode mexer no tabuleiro político em Anápolis

A eleição deste domingo (30), embora nacional, pode redefinir também as forças locais. Em Anápolis, claro, o pleito terá impacto na reorganização da hierarquia política a depender de quem vença.

Jair Bolsonaro (PL) poderia, segundo analistas, fortalecer nomes como o do prefeito Roberto Naves (PP). Por outro lado, uma eventual vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderiam devolver protagonismo aos irmãos Rubens Otoni e Antônio Gomide.

Ao Portal 6, o cientista político Guilherme Carvalho considerou que Roberto Naves (PP), em tese, seria mais beneficiado com a vitória de Bolsonaro. O especialista aponta que, como o candidato já é presidente, o gestor municipal teria mais trânsito e poderia emplacar sucessores.

“Pelo Roberto Naves estar na máquina, estar no controle da máquina, por ser alguém com trânsito político com figuras que tem acesso ao presidente [Jair Bolsonaro], eu acho que em tese isso faria dele mais beneficiário”, afirmou.

Já o advogado eleitoral Wandir Allan aponta que Roberto e o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) poderiam reforçar o capital administrativo com a reeleição de Bolsonaro. No entanto, não vê grande efeito no tabuleiro político municipal.

“Com uma vitória de Bolsonaro, o atual prefeito e o governador Ronaldo Caiado reforçam seu capital administrativo, inclusive com ampliação de acesso a recursos da União. Contudo do ponto de vista político não vejo grandes mudanças dada a características muito próprias desses dois líderes, as quais estão mais ligadas às suas realizações como gestores do que a um alinhamento ideológico nacional”, pontuou.

Triunfo de Lula poderia mexer no tabuleiro

Por outro lado, se Lula vencer, Wandir destaca que “seus líderes ganham um reforço por meio da ocupação dos espaços do governo federal no estado”.

Wandir destaca ainda que, um retorno do ex-presidente ao Planalto faz com que “as lideranças históricas do PT, como Rubens Otoni e Antônio Gomide, retomam seu protagonismo”, destaca.