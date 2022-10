Anápolis deu a terceira maior vitória a Bolsonaro em Goiás

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não conseguiu se reeleger neste domingo (30), mas teve forte apoio em municípios de Goiás. E foi em Anápolis, por exemplo, que ele teve a terceira maior vitória do estado.

A cidade que deu votação mais expressiva ao candidato que buscava a reeleição em território goiano foi Goianápolis, com 72,35% dos votos válidos. Oponente e vencedor do pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou 27,65%. No primeiro turno, o município também foi o mais bolsonarista.

Em São Luís de Montes Belos, cidade da região Oeste do estado, a votação foi próximo. Por lá, Bolsonaro foi escolhido por 72,07%, equivalente a 13.526. Já o presidente eleito, levou 27,93%, 5.241 votos.

Anápolis não ficou muito atrás e deu a terceira maior vitória de Goiás para o candidato do PL, que terminou a apuração com 70,59%. Na cidade, Lula obteve 29,41%. A diferença entre os dois foi de 89.547.

No primeiro turno, Bolsonaro teve 63,03% dos votos válidos, contra 27,88 de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já os oponentes do pleito, Simone Tebet (MDB) levou 5,22% e Ciro Gomes 2,56%.

A votação do segundo turno, encerrada neste domingo (30), elegeu o petista com 50,90%. O atual presidente que buscava a reeleição saiu derrotado, com 49,10%.