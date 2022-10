Eduardo Veículos é referência na venda de carros nacionais e importados em Anápolis

Quando se fala em seguir as melhores tendências no segmento de automóveis, os goianos, e até moradores de outros estados brasileiros, já se lembram imediatamente do Eduardo Veículos.

A loja de imensa fachada azul, que chama a atenção de quem passa pela Avenida Brasil Sul, em Anápolis, tem se tornado a cada dia uma forte referência.

Isso porque, no local, os clientes podem encontrar desde veículos nacionais até importados, todos de muita qualidade e com facilidades.

E o responsável pelo empreendimento é o Eduardo Rezende, que já atua no ramo de automóveis há mais de 15 anos e continua sempre se atualizando para oferecer as melhores opções aos anapolinos.

“Trabalho com veículos há mais de 15 anos e comecei meu negócio em outubro de 2021. Desde então, cada mês tem sido melhor que o outro”, afirmou.

De acordo com Eduardo, inicialmente, a loja tinha 4 funcionários. Agora, já são mais de 10 e a expectativa é de ter mais contratações até o próximo ano.

O maior diferencial, além da equipe capacitada para ofertar o melhor atendimento, está na acessibilidade para a venda de veículos, uma vez que o cliente pode sair da loja já de carro novo.

“Nós facilitamos a negociação, parcelando a entrada no cartão de crédito, pegamos outros veículos em troca e fazendo todo o contato com os bancos para a realização do financiamento”, explicou Eduardo.

E depois de tanta facilidade, só resta aos clientes pegarem as chaves do novo veículo e escolher o laço azul ou vermelho para uma foto.

Depois, é só ouvir o famoso bordão, publicado nas redes sociais da loja após cada venda: “Se tem laço, tem venda. Se tem venda, é carro de qualidade. Carro de qualidade você compra aqui, no Eduardo Veículos”.

Para saber mais sobre os automóveis ou sobre a loja que mais cresce na cidade, basta acessar o Instagram @eduardoveiculosanapolis.