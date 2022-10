Pelo menos sete rodovias em Goiás estão bloqueadas por apoiadores bolsonaristas nesta segunda (31); veja os pontos

Pelo menos sete rodovias goianas estão interditadas parcial ou integralmente por manifestantes contrários aos resultados das eleições do domingo (30) – quando começaram algumas ações mas que ainda seguem nesta manhã da segunda-feira (31).

Em três pontos os bloqueios são totais: na BR-153 em Anápolis, na BR-040, em Luziânia (Entorno do Distrito Federal) e na BR -364, em Jataí – Sudeste do Estado.

Em Anápolis, calcula-se congestionamento de quase 10 km. Em Luziânia, a pista chegou a ser liberada por cerca de 15 minutos, mas voltou a ser bloqueada nos dois sentidos.

Também na BR-040, na altura de Cristalina, o bloqueio é parcial e o trânsito segue lento.

Por fim, duas rodovias estaduais que cruzam Quirinópolis, Sudoeste do estado, a GO- 136 e a GO – 139, o bloqueio é apenas para veículos pesados.