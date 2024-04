Zezé di Camargo diz ser anapolino e lembra sonho da família com a cidade

Em entrevista ao Portal 6, cantor relembrou com carinho do município e compartilhou histórias inéditas sobre a carreira

Caio Henrique - 20 de abril de 2024

Zezé Di Camargo é natural de Pirenópolis, mas fez revelação impressionante de Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já imaginou ter um anapolino marcado na história da música nacional, com 40 anos de carreira, mais de 20 milhões de discos vendidos, prêmios do mais alto escalão e diversos hits na boca, não só dos brasileiros, mas de pessoas em diferentes países do globo?

Acontece que, mesmo sem quase ninguém saber, isso meio que já é uma realidade.

Isso porque o goiano Mirosmar José de Camargo, mais conhecido como “Zezé di Camargo” é – ao menos em termos legais – natural de Anápolis.

Entenda

O fato pode parecer uma surpresa, já que não é mistério para ninguém – especialmente aqueles que assistiram o longa “2 Filhos de Francisco” – que o artista nasceu na histórica cidade de Pirenópolis.

Porém, conforme explicado pelo próprio Zezé em uma entrevista exclusiva ao Portal 6, não é bem isso que consta na identidade.

Segundo ele, por volta de 1987, decidiu sair da capital goiana e tentar o sucesso com a música sertaneja nas rádios de São Paulo. Entretanto, acabou perdendo o documento em meio a essa “peregrinação”.

“Cheguei em São Paulo e tive que ir atrás de uma segunda via, mas a cidade não tinha o convênio com Pirenópolis”, explicou.

Foi aí que o cantor teve de tomar uma decisão e procurar algum outro município próximo que permitisse essa integração com a capital paulista.

“Aí que eu pensei: qual cidade maior que está ali perto? Anápolis, né! E deu certo, a moça até falou: agora, você é anapolino”, contou.

Histórico com o município

Contudo, se engana quem pensa que a relação de Zezé com Anápolis se resume a uma simples conveniência burocrática.

Pelo contrário, como ele mesmo fez questão de destacar à reportagem.

“É uma relação especial e tem tudo a ver, porque a primeira rádio que eu cantei na minha vida foi em Anápolis”.

“Para a gente [família], era um sonho vir em Anápolis, meu pai trouxe a gente e eu lembro dele avisando todo mundo, os parentes todos. Era um evento”, destacou, por fim.