Acordar cedo é considerado como um verdadeiro pesadelo para diversas pessoas que diariamente sofrem com a rotina matutina por conta das suas profissões.

Isso porque enquanto alguns possuem facilidade em trabalhar pela manhã, outros se sentem prejudicados e acabam levando a tarefa como um verdadeiro sacrifício.

No entanto, essa dificuldade de acordar cedo não é um sinal de desemprego, existindo esperança para os dorminhocos.

Isso porque existem até mesmo aquelas profissões que priorizam o horário de maior produtividade do trabalhador, permitindo assim uma certa flexibilidade.

Então, se você sofre com a rotina matutina, fique de olho na lista que separamos com carreiras que podem ser ideais para você.

6 profissões indicadas para quem não gosta de acordar cedo

1. Redator de conteúdo para a web

Se você acredita que possui facilidade em escrever, a profissão de redator de conteúdo para a web pode ser uma ótima opção.

Muitas vezes contando com horários de trabalho flexíveis, o trabalhador vai atuar redigindo os mais variados formatos de textos para sites, blogs e outros canais virtuais.

A área exige bastante pesquisa para que o profissional possa produzir um rico e atrativo conteúdo textual. O salário médio nacional está em R$2.520.

2. Artista plástico

Normalmente, o próprio artista plástico é quem faz o seu horário de trabalho e define a própria rotina produtiva.

Isso porque o principal instrumento de trabalho destes profissionais é a criatividade e para se obter os melhores resultados, cada um segue o seu processo de criação específico.

O artista é responsável pela criação das mais diversas e belas obras artísticas e podem atuar tanto de forma independente como para grandes empresas.

A média salarial para o profissional está em torno de R$ 4.693.

3. Analista

Por ser de grande importância para o planejamento e mantimento das empresas no geral, o analista é bastante requisitado em todas as áreas.

Com o objetivo de atender as necessidades e objetivos da organização para qual trabalha e assim melhorar os rendimentos, o profissional possui a responsabilidade de examinar os sistemas de controle e logística.

Normalmente, para se atuar na área é preciso contar com graduação em Administração ou ter realizado cursos de especialização.

A média salarial está em R$ 3.761, mas os trabalhadores podem ganhar até R$ 5.810.

4. Motorista de aplicativo

Os motoristas de aplicativo fazem os próprios horários de trabalho e por isso, podem ser uma boa opção para aqueles que não são fãs de acordar cedo.

Um requisito básico para entrar neste ramo obviamente é ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida.

Além disso, algumas empresas pedem também que o veículo do profissional conte com certos requisitos para garantir a melhor qualidade do serviço.

Se o motorista trabalhar para o Uber, por exemplo, o salário médio será de R$ 1.885 por mês.

5. Editor de vídeo

Além de poder fazer os próprios horários de trabalho, o editor de vídeo conta ainda com a tranquilidade de se poder trabalhar sem sair de casa.

O profissional é responsável por editar, montar e finalizar uma série de materiais audiovisuais, como vídeos para o YouTube, comerciais e vídeo aulas.

O editor pode realizar o trabalho para empresas contratantes, instituições de ensino, marcas, ou até mesmo para outras pessoas que busquem o serviço.

Atualmente, a média salarial para um Editor de Vídeo no Brasil está em R$ 2.125.

6. Barman

Por fim, mas não menos importante, se você é uma pessoa que funciona melhor no período noturno e gosta de agito, barman pode ser uma opção.

O profissional é de extrema importância em bares, restaurantes, lanchonetes e eventos por ser o grande responsável por preparar e servir drinks e coquetéis para os clientes.

Os trabalhadores costumam começar o trabalho no início da noite e seguem madrugada a dentro.

Os salários são bastante variáveis, mas o teto encontra-se em R$ 2.417,21.

Dentre as outras profissões, essa é mais voltada para aqueles que não se importam de não ter um horário definido para dormir.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!