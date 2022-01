Um dos principais desafios quando nos deitamos para dormir, é acordar cedo sem sentir sono ou cansaço no outro dia.

Por vezes não conseguimos ter um número satisfatório de horas dormidas, mas existem alguns métodos que podem ajudar a nos dar mais energia ao acordar.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns deles para que você possa seguir e deixar de lado aquele sono e cansaço que só atrapalham o dia-a-dia.

6 passos para começar a acordar cedo sem sentir sono ou cansaço o dia todo

1. Crie uma rotina

Estabeleça horários para dormir e acordar. Isso ajustará o relógio interno do corpo e fará com que ele se acostume a rotina.

2. Estabeleça planos para o dia seguinte

Esta dica é um complemento da anterior. Nunca vá dormir preocupado com as coisas que precisa fazer no dia seguinte.

O planejamento evita situações de estresse e permite que você tenha um despertar mais suave.

3. Use a função soneca do celular apenas em último caso

É importante colocar o celular para despertar para ter aquela segurança caso não acorde naturalmente, contudo ela deve ser ativada apenas em último caso.

Ao sermos despertados pelo smartphone, é possível que acordemos estressados e isso não faz bem para o corpo.

4. Beba água antes de dormir

Ao fazer isto hidratamos o nosso corpo para a noite de sono que vem em seguida e, como resultado, acordamos mais dispostos.

A desidratação que ocorre durante o sono pode gerar cansaço na hora de acordar, por isso é importante beber ao menos um copo d’água antes de repousar.

5. Deixe a luz entrar

Ao despertar pela manhã deixe a luz entrar pela janela do quarto. O ato auxilia o nosso corpo a acordar de maneira natural e gradativa. Assim sendo, evita o estresse logo ao acordar.

6. Desconecte

Por fim, uma dica para aqueles que gostam de dar uma olhadinha nas redes sociais antes de dormir.

Aposte em atividades relaxantes para a mente, como ouvir músicas, ler um livro, entre outras.

