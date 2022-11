Dia de Finados em Anápolis: confira o horário das missas nos cemitérios da cidade

Além das homenagens aos parentes falecidos, o Dia de Finados é comemorado com a realização de missas. Em Anápolis, celebrações religiosas estão programadas para ser realizadas nos cemitérios da cidades.

A expectativa é que milhares de anapolinos devem visitar os locais e rezar pelos entes queridos nesta quarta-feira (02).

No Cemitério São Miguel, na região Central da cidade, a primeira missa tem início às 07h, com celebração do bispo auxiliar Dom Dilmo Franco. Em seguida haverá celebrações de hora em hora, até às 17h. O local estará aberto das 06h às 19h.

Já no Cemitério Park, na Vila Mariana, a primeira missa será às 07h. Outras missas estão programadas para às 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h, 14h30, 16h e 17h. O local também estará aberto das 06h às 19h.

No Cemitério Memorial Parque, no Residencial Santo Expedito, as celebrações religiosas serão às 08h, 10h30 e 15h.