Apartamento de empresário no Forma Opus fica destruído após briga com namorada

Segundo a vítima, mulher teve ataque de ciúmes quando casal estava em restaurante de Goiânia

Thiago Alonso - 02 de maio de 2024

Portal 6 teve acesso a imagens que mostram o local destruído. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra como ficou a situação do apartamento do empresário que teria sido agredido pela namorada, de 39 anos, no condomínio Forma Opus, no bairro Jundiaí.

O Portal 6 teve acesso às imagens internas da residência, onde é possível ver o local bastante destruído após o ataque de fúria da suposta autora.

No registro, diversas manchas de sangue são vistas no chão, supostamente vindas de ferimentos nos pés da mulher, que teria se cortado com cacos de vidro durante a ‘quebradeira’.

No meio dos destroços, é possível ver copos quebrados, óculos de marca despedaçados e relógios de luxo jogados no chão, compondo a cena provocada pela briga.

“Essa menina estava com o demônio no corpo”, comenta o autor da filmagem.

A suspeita ainda teria golpeado a televisão do homem, que aparece nas imagens com um grande buraco.

Após a ocorrência, a mulher fugiu do local antes que a polícia chegasse.

Em tempo

A discussão se iniciou na saída de um restaurante de alto padrão na noite desta quarta-feira (1º), em Goiânia. Na ocasião, a namorada, de 39 anos, teria se descontrolado durante uma briga motivada por ciúmes.

Assim, ela teria agredido o companheiro por diversas vezes até chegar na residência dele, onde começou a quebrar diversos objetos da casa.

Assustado, o empresário fugiu do edifício para buscar ajuda de pessoas em uma academia próxima ao local.

No entanto, a suspeita teria voltado ao apartamento e descontado a raiva nos bens da vítima. Agora, a mulher está sendo investigada pela Polícia Civil (PC), após denúncia feita pelo empresário.