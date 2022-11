Por mais que saber com clareza identificar quando uma pessoa está mentindo para você possa parecer uma coisa apenas de detetives, ou até mesmo algo que acontece apenas em filmes, existem algumas maneiras de desvendar essa inverdade.

Acontece que o próprio corpo emite centenas de singelos sinais que indicam a farsa, tornando assim possível identificar quando alguém está mentindo.

Antes de tudo é importante ressaltar que os sinais podem acabar sendo confundidos com sintomas de estresse. Por isso, é importante redobrar as atenções para que você confunda acusando uma pessoa que está apenas nervosa mesmo.

Mas vamos direto ao ponto, chame o Metaforando, pois com essas maneiras que selecionamos, logo você se tornará um especialista na verdade.

Top 6 de maneiras de saber que uma pessoa está mentindo para você

1. Contato visual em excesso

Mesmo que muitos acreditem que desviar o olhar é um sinal de mentira, estudos apontam que a verdade é que o contato visual em excesso é uma tática utilizada pelos mentirosos como uma maneira de camuflar essa falsidade.

Normalmente, uma pessoa que não tem nada o que esconder não precisa ficar se preocupando com os olhares e por isso, ela quebra o contato visual em determinados momentos para analisar outras coisas ao redor.

2. Reação lenta

Um sinal de que a pessoa está mentindo pode ser percebido nas reações mais lentas, como por exemplo, demorar a negar ou concordar com algo que foi dito.

Vale ressaltar que essa “demora” na verdade ocorre em milésimos de segundos, sendo então necessário ser um excelente observador para que possa identificar.

3. Mãos escondidas

Bem, uma coisa é fato, quando estamos sendo realmente sinceros com o outro, não temos nada a esconder.

Porém, quando uma pessoa está mentindo, mesmo que inconscientemente ela acaba tentando ocultar as mãos, seja as colocando no bolso, cruzando os braços, ou de qualquer outra forma.

4. Usar muitos detalhes

Uma outra maneira de conseguir identificar que alguém está mentindo é reparar se ela está utilizando detalhes demais e muito específicos.

Quando se está falando a verdade não é preciso ficar detalhando cada coisinha, porém, quando se está contando uma mentira, os detalhes demasiados são até mesmo uma maneira de tentar se convencer de que está sendo sincero.

5. Cor da pele

Acredite, por conta do nervosismo causado pela farsa, uma pessoa que está fugindo da verdade pode acabar tendo alterações na cor da pele.

Então, se você perceber que pode estar sendo enganado e notar que o outro está mais vermelho que o normal ou pálido, essa pode ser uma confirmação da falsidade.

6. Saliva

Um sinal clássico de quem está mentindo é “engolir seco” diante do nervosismo que a própria situação causa.

Acontece que o corpo da pessoa vai entrando em uma situação de alerta que faz com que a saliva pare de ser produzida como deveria.

Com isso, você normalmente poderá perceber que a pessoa ficou com a boca seca, fazendo com que consequentemente “engula seco”.

