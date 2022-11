Veja o que abre e fecha em Goiânia no feriado do Dia de Finados

A chegada do feriado de Dia dos Finados, que acontece nesta quarta-feira (02), irá alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos em Goiânia.

Durante a data, a maior parte das repartições públicas, comércios e unidades do Vapt Vupt estará fechada e retornará ao serviço presencial na quinta-feira (03).

Em contrapartida, serviços indispensáveis como saúde, segurança pública, policiamento e bombeiros continuarão funcionando normalmente.

Veja como será no feriado

Saúde

O Ciams Urias Magalhães, localizado na Rua Guajajaras, no Setor Urias Magalhães, e o Centro Municipal de Vacinação, que fica na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico Teixeira, continuarão funcionando durante o feriado de Dia dos Finados, das 08h às 17h.

O Cepal do Jardim América, no Setor Sul, também estará oferecendo testagem gratuita de Covid-19, por modalidade de tenda.

Em caso de situações de urgência, a população pode acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por meio do número 192.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal não parará nesta quarta-feira (02) e seguirá normalmente ao longo de toda a data. Em casos suspeitos, a população pode entrar em contato por meio do número 153.

Centro de Zoonoses

O Centro de Zoonoses estará funcionando em regime de plantão por meio dos telefones 3524-3131 ou 3524-3130.

Parque Zoológico e Mutirama

Tanto o Parque Mutirama quanto o Zoológico de Goiânia estarão fechados durante o Dia dos Finados. As atividades retornarão à normalidade a partir de quinta-feira (03).

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa Goiás) manterão o atendimento durante o feriado desta quarta-feira (02), das 03 até às 14h.

O setor administrativo não funcionará e retornará na quinta-feira (03).

Comurg

Embora esteja com a capacidade reduzida em decorrência do feriado, a Comurg estará realizando, em toda a cidade, os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento, viveiros, casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos.

Procon Goiás

Todas as unidades de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) estarão fechadas nesta quarta-feira (02).

O atendimento retornará à normalidade no dia 03 de novembro.

CMTC

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) terá linhas especiais para os cemitérios da capital e uma programação mista.

Durante o dia, as linhas estarão operando com planilha horária de sábado e domingo. Haverá também linhas expressas operando com uma frota extra, caso necessário, de 54 ônibus, das 05h30 às 13h30.

O segundo turno contará com 27 ônibus e acontecerá das 03h30 às 20h30.

Vapt-Vupt

Nesta quarta-feira (02), todas as unidades do Vapt-Vupt em Goiás estarão fechadas. O atendimento presencial irá retornar ao normal na quinta-feira (03).

Os interessados poderão solicitar o atendimento online por meio da plataforma digital Expresso. Nela, é possível realizar a solicitação de segunda via de documentos, agendamento de consulta médica, emissão de certidões, acessar a delegacia virtual, entre outros.

Assistência Social

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) estará percorrendo as ruas de Goiânia durante todo o Dia dos Finados.

Os interessados podem entrar em contato com a Seas por meio do telefone (62) 3524-7389.

Vale ressaltar que a Central de Óbitos de Goiânia também continuará à postos no feriado.

Fiscalização Ambiental

O atendimento na Fiscalização Ambiental seguirá normalmente em Goiânia nesta quarta-feira (02). As denúncias serão recebidas por meio do telefone 161.

Atendimento às mulheres vítimas de violência

A chegada do Dia dos Finados não vai alterar o funcionamento da Casa Abrigo Sempre Viva, local de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em Goiânia.

O espaço ficará aberto durante 24 horas por dia e tem capacidade máxima para atender até 50 mulheres.

Atende Fácil

Ao longo do Dia dos Finados, as unidades do Atende Fácil estarão fechadas. O atendimento será retomado na quinta-feira (03).

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) continuarão com o trabalho nas ruas de Goiânia e o atendimento de demandas e serviços, nesta quarta-feira (03).

Para realizar uma solicitação, consultar faturas ou outro tipo de serviço, os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site www.saneago.com.br.